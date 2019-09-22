Çiftçilere, 200 milyon metrekare Hazine arazisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Türkiye’deki tarımsal faaliyetleri desteklemek, yerli üretim potansiyeli bulunan tarım ürünlerinin yetiştirilmesini teşvik etmek için Hazine taşınmazlarından daha aktif yararlanmaya yönelik projeler geliştiriliyor.

Bu kapsamda, Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanması için Bakan Murat Kurum’un talimatıyla geçen yıl Mayıs ayında başlatılan, yaklaşık 218 bin çiftçiyi kapsayan uygulamaya 180 bin çiftçi başvuruda bulundu. Türkiye genelinde uygulamaya en çok başvuru 14 binle Adana’dan geldi. Hatay’dan 10 bin 200, Konya’dan 8 bin 900, İzmir’den 8 bin 73, Muğla’dan ise 7 bin 830 çiftçi uygulamaya başvurdu.Gerekli şartları taşıyan 45 bin çiftçiye 497 milyon metrekare taşınmaz kiralaya verildi. Diğer başvuruların ise değerlendirme süreci devam ediyor.

Uygulama kapsamında geliştirilen projeyle şimdiye kadar 46 ilde, 23 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilâna çıkarıldı. Bu taşınmazların 13 milyon metrekarelik kısmı lavanta, gül, adaçayı, kekik gibi bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralandı. En çok Balıkesir, Kütahya, Bursa ve Antalya’daki çiftçiler başvurdu.

