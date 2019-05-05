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5 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Çiftçinin beklentisi karşılanmadı

05 Mayıs 2019, Pazar 18:00
Maliyetlerin geçen yıla göre yüzde 60’ın üzerinde artmasına rağmen, TMO’nun buğday alım fiyatına yüzde 29 oranında artış yapmasının, üreticinin beklentisini karşılamadı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maliyetlerin geçen yıla göre yüzde 60’ın üzerinde artmasına rağmen, TMO’nun buğday alım fiyatına yüzde 29 oranında artış yapmasının, üreticinin beklentisini karşılamadığını söyledi. Gürer, geçen yıl 1050 lira olan buğdayın tonunun bu yıl bin 135 liraya, arpanın ise bin 100 liraya çıkarılmasının, beklentilerin çok altında kaldığını belirtti. Girdi maliyetlerin son bir yıl içindeki yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki artış ve diğer sebeplerle yaklaşık yüzde 60 oranında arttığına işaret eden Ömer Fethi Gürer, “Sadece gübre ve tohum fiyatlarındaki artış dikkate alınsa bile, buğday alım fiyatlarındaki yüzde 29 artış, üreticiyi memnun etmeyecek bir rakam olduğu görülebilir” dedi.

‘Maliyetler yüzde 50 arttı’

Hububat Üreticileri Sendikası Yönetim Kurulu da maliyetlerin yüzde 50 arttığını belirterek, TMO’nun açıkladığı fiyatın enflasyonun üzerinde, fakat maliyetlerin altında kaldığına dikkat çekti. Sendikadan yapılan açıklamada, üreticilerin mağdur olmaması ve üretime devam edebilmesi için ürün fiyatlarının; maliyet artı yüzde 25 kazanç ve üstüne insanca yaşam payı eklenerek hesaplanması gerektiği belirtilerek; “Kırmızı/Beyaz sert ekmeklik buğday alım fiyatı bu yıl için tonu 1800 lira olmalı. Makarnalık buğday için alım fiyatını ton başına 2.500, arpa için de 1.390 lira olmalı” dendi.   

Ankara - Recep Gören

Etiketler: ömer fethi gürer, tarım, çiftçi
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