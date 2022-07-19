Çiftçinin enflasyonu da uçtu

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde bir yılda yüzde 148,90 oranında artış yaşandığını söyleyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, “Tarım üretici fiyatları artış her geçen gün katlanarak devam etmektedir. 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %148,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,98 artış gerçekleşti” diye konuştu.

Gerçek enflasyonun yüzde 171, 36 olduğu bu dönemde, yaz ayında sebze meyve fiyatları ucuzlayacak sözünün gerçek dışı bir oyalama politikası olduğunun açık bir şekilde gözlemlendiğini söyleyen Mehmet Balık, “Akaryakıt fiyatları, döviz ve hammadde fiyatlarındaki fahiş artışların üzerine nakliye giderleri ve navlun ücretleri de eklenince çiftçiden çok cüzi miktarlarda alınan ürünler vatandaşa kat kat pahalıya satılmakta, üreticiler ürünlerinden kazandıkları parayla kendi ürettikleri ürünleri bile satın alamamaktadır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 234

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.