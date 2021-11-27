Çiftçinin feryadı: Ne olacak bizim halimiz?

Memleketinde yaptığı ziyaretlerle ilgili bilgi veren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşlarının hayat pahalılığından şikâyetlerini aktardı.

Gübre fiyatlarına gelen aşırı zam sebebiyle bahçesine gübre atamadığını belirten bir kiraz üreticisi, fiyatlarda artışlar akıl almaz arttığını söyledi. Bahçesine gübre atamadığı için verim kaybı olacağını anlatan vatandaş, “Bu kadar da olmaz! Ne hale geldik. Hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Mazot fiyatları aldı başını gidiyor. Bir yere hareket edemiyoruz. Ne olacak bizim halimiz böyle bunalıma girmeye başladık” diye konuştu.

KÖYÜMÜZE GERİ DÖNDÜK

Bu yıla kadar İstanbul’da ikamet eden bir vatandaş “Yazları Ulukışla’daki köyümüze geliyorduk. Ancak bundan sonra köyümüze yerleşip İstanbul’a gitmemeye karar verdik. Çünkü hayat pahalılığı İstanbul’da daha fazla” dedi.

Sıvı yağ fiyatlarındaki aşırı artıştan dert yanan bir vatandaş ise Tarım Kredi Kooperatifinin marketlerinde 90 lira olan 5 litrelik sıvı yağın, diğer marketlerde 110-130 liraya kadar satıldığını ifade ederek, “Bu pahalılıkta ne yapacağımızı şaşırdık” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

