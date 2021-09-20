Çiftçiyle alay ediyorlar

İYİ PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ FAHRETTİN YOKUŞ’TAN ‘ŞEKER PANCARI’ TEPKİSİ: “ALIM FİYATINI YÜZDE 25 ARTTIRMAYI MÜJDE GİBİ VERMEK, ÇİFTÇİMİZLE ALAY ETMEKTİR.”

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan şeker pancarı alım fiyatlarıyla ilgili, “Son bir yılda mazot, gübre, ilâç, tohum, işçilik giderleri yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam almışken şeker pancarının alım fiyatı sadece yüzde 25 artırıldı. Ve bu durumu müjde gibi vermek çiftçimizle alay etmektir” dedi. Yokuş, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan şeker pancarı alım fiyatlarının çiftçilerin beklentisinin altında kaldığını savundu. Geçen yıl 336 TL olan şeker pancarı alım fiyatının, bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 420 TL olarak açıklandığını anımsatan Yokuş, şunları kaydetti: “Son bir yılda mazot, gübre, ilâç, tohum, işçilik giderleri yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam almışken şeker pancarının alım fiyatı sadece yüzde 25 arttırıldı. Ve bu durumu müjde gibi vermek çiftçimizle alay etmektir. Şeker ithalatına milyonlarca dolar ödeyen AKP iktidarı, şeker pancarı üreticisine ‘Siz üretmeyin, biz ithal ederiz’ mesajı vermiş oldu.

SÖZDE MÜJDELER

Gİrdİ maliyetleri konusunda çiftçilerimize ciddî desteklemeler yapamayan iktidar, sözde müjdeler vererek komik rakamlarda gerçekleşen alım fiyatlarına yönelik hiçbir çaba harcamamaktadır. Çiftçiler üretimi durdurursa ülkemiz ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Salgın döneminde gıda üretimi yapmanın, kendi kendine yetebilmenin ana unsurunun çiftçiler olduğunu hepimiz gördük. Çiftçilerimizi üretime küstürmeyelim. İktidarın şeker pancarı alım fiyatını, çiftçimizi zor durumda bırakmayacak şekilde yeniden gözden geçirmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz.”

Ankara - Konya - anka