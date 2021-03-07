Çin'in ihracatı yüzde 155 arttı

Çin'de ihracat rakamları beklentileri aşarak rekor kırdı. İhracat yoğun pandemi koşullarında geçen bir yıl öncesine göre yüzde 155 seviyesinde artarken, son iki ayda 103 milyar dolar ticaret fazlası verdi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazar günü açıkladığı verilere göre Asya ülkesi ihracatını dolar bazında son bir ayda, Şubat 2020'ye oranla yüzde 154,9 oranında arttırdı. Çin'in, Ocak-Şubat ayları için 60 milyar dolar olarak beklenen ticaret fazlası ise 103,25 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Gümrük İdaresi'nde yapılan açıklamada, bu süreçte imalat sektörü çalışanların çoğunluğu Ay Yeni Yılı tatilinde kalmayı seçtiği belirtildi.

Çin'in ihracat verilerinde 5 aydır görülen artış devam etti ve Şubat ayında yüzde 22 olarak kaydedildi.

İhracat artışı yıllık bazda yüzde 60,6'ya ulaşarak yüzde 38,9 olan beklentileri aştı.

Asya ülkesinin ithalat rakamlarında ise Ekim 2018'den bu yana en yüksek oran olan yüzde 17,3 artış görüldü.

Çin ekonomisi 2020 yılında son 44 yıldaki en düşük seviyede kalmış ve yüzde 2.3 oranında büyümüştü.