Çip krizi 2022’nin ikinci çeyreğini de etkileyecek

Otomotİv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotiv sektöründe çip sorununun devam ettiğini belirterek, “Bu çip krizi en azından 2022’nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022’nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022’nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak.” dedi.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Bilaloğlu, Ağustos ayı otomobil ve hafif ticarî araç pazarına ilişkin rakamların açıklandığı çevrim içi toplantıda gazetecilerin sorularını da cevapladı. “Ağustos ayında tedarikte sorun yaşanmaması halinde satışların 90 bin adede ulaşabileceği” şeklinde yapılan değerlendirmelere değinen Bilaloğlu, bu tahminleri oldukça gerçekçi bulduğunu kaydetti.

Araç bulma sıkıntısı sürecek

Araç bulunurluğu noktasındaki sıkıntının devam etmesinin beklendiğini aktaran Bilaloğlu, “Daha dün markalarımızla uzun bir konferanstaydım. Çip krizi sadece marka üzerinde bir sorun değil, sektörün sorunu biliyorsunuz. Yani o yüzden burada konuşulanları sektör adına da söyleyebilirim. Şu anki durum şunu gösteriyor; Bu çip krizi en azından 2022’nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022’nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022’nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak.” ifadelerini kullandı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yıl sonu pazar tahminlerini yükseltmele- rine de değinen Bilaloğlu, 825-875 bin satış rakamının pazarın gidişatıyla ilgili potansiyeli yansıttığını sözlerine ekledi.

Otomobİl ve hafİf tİcarÎ araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 büyüdü

Otomobil satışları, Ocak-Ağustos 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 391 bin 392, hafif ticarî araç pazarı da yüzde 28 artışla 109 bin 612 adede ulaştı. Ağustosta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 adet olurken, hafif ticarî araç pazarı yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 adet olarak gerçekleşti.