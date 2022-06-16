"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı ile görüşüyor

16 Haziran 2022, Perşembe 20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşüyor. Görüşme saat 18.05'te başladı.

Asgari ücrete 2. kez zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

Bu konuda tartışmalar sürerken sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme saat 18.05'te başladı.

Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.

NTV

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı
Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya, Fransa ve İtalya'dan Ukrayna’ya adaylık desteği

    ABD'den Rusya'ya çağrı: Tahılı silah olarak kullanmayın

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı ile görüşüyor

    Avrupa Komisyonu'na çağrı: Yunanistan'ı geri itmeler için kınayın

    Sosyal medya bağımlılığı artıyor

    Bodrum’un akıbeti Marmara gibi olabilir

    Kurtulmuş’un ilginç TL yorumu: Maalesef TL çok değerliydi

    Artık bıktık, hırsız var

    18 milyon öğrenci yaz tatiline girecek

    Aliyev'den Ermenistan'a: 2. Karabağ Savaşı'nın derslerini unutmayın

    'Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur'

    Uzman Çavuş Kadir Kemik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu

    Muğla’da 2 yılda 50 doktor istifa etti

    İsveç'te yeni terör yasası yürürlüğe giriyor

    Brezilya, İngiliz gazetecinin Amazonlarda öldürüldüğünü duyurdu

    Fransa: AB, savaşmadan savaşı durdurmak istiyor

    Kuzey Kore'de yeni bir salgın iddiası

    'Avrupa, maymun çiçeği salgınının merkez üssü durumunda'

    3 Savunma Bakanı, Ukrayna gündemiyle toplandı

    ABD: Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezan ve Demokratlar
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da elektrik ve teknoloji
    Ali FERŞADOĞLU

    Memuriyet ve âmiriyetle belâmızı bulduk!
    Ahmet BATTAL

    Akıllı siyasetçi, hamiyetli dindar ve din
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Siyasette saptırma senaryoları
    Mikail YAPRAK

    Manevî ve fikrî köprüler
    Mehmet KARA

    Ezânın aslına çevrilmesinin 72. yıldönümü... Menderes’in büyük hizmeti
    Genel

    En tehlikeli kararlar tek kişinin aldıklarıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.