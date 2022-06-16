Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşüyor. Görüşme saat 18.05'te başladı.

Asgari ücrete 2. kez zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi. Bu konuda tartışmalar sürerken sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme saat 18.05'te başladı. Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı. NTV

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