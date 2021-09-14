Dalgakıran Grubu’nun hedefi 1 milyar dolar

Türkiye’de kompresör sektörünün lideri durumunda bulunan Dalgakıran Grubunun önemli iki ismi Adnan Dalgakıran ve Steven Young İstanbul’da ekonomi gazetecileri ile buluştu.

Geliştirdiği yenilikçi çözümlerle dünya genelinde sektörün en iyi beş ismi arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Dalgakıran Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, "Ülkemizin en değerli profesyonellerinden Steven Young’ın devraldığı bayrağı Dalgakıran’da daha da yukarılara taşıyacağına yönelik inancımız tam. Young iş hayatındaki engin tecrübesi ve birikimiyle; 900’den fazla çalışanıyla 130’dan fazla ülkeye ihracat yapan Dalgakıran Grubu’nun hem yurt içi hem yurt dışı pazarlardaki ticarî ve marka gelişimine büyük katkılar sunacak." açıklamasında bulundu.

DALGAKIRAN GLOBAL BİR MARKA OLACAK

Dalgakıran Grubu’nun yeni İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young ise, "Kariyerimde yeni bir döneme adım atmaktan ötürü çok heyecanlı ve mutluyum. Dalgakıran ülkemizin alanında en önemli şirketi, global arenada mücadele eden önemli bir ismi. Bu büyük değeri global bir markaya dönüştürme, önümüzdeki 10 yılda endüstriyel bir teknoloji şirketi olarak konumlanması vizyonuyla, küresel bir iz bırakmak hedefiyle yeni bir yola çıkıyorum. Türkiye’den bir dünya yıldızı çıkarmak için büyük Dalgakıran ailesiyle bundan sonra el ele, gönül gönüle mutlak başarı için çalışacağım." ifadelerine yer verdi. Steven Young ayrıca Dalgakıran Grubu’nun 2030 vizyonunun 1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Öte yandan Adnan Dalgakıran toplantıda “Yüzleşme” adlı kitabını gazetecilere hediye etti.

İstanbul - Yeni Asya