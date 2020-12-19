'Destek, başka ülke çiftçilerine veriliyor'

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, buğday, arpa ve mısırda gümrük vergilerinin sıfırlanmasının anlamını “Ülkemizden esirgenen desteğin başka ülke çiftçilerine verilmesi sonucuna yol açar” diye açıkladı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, buğday, arpa ve mısırda gümrük vergilerinin 31 Nisan 2021 tarihine kadar sıfırlanmasının iç piyasadaki fiyatları baskı altına alınacağı ve dış alım yoluyla çiftçinin ‘terbiye edileceği’ anlamına geldiğini söyledi. Suiçmez, koronavirüs sürecinde bazı ülkelerin ihracatı durdurduğunu hatırlatarak, “İhraç etmeme kararları, ülkemizde beklenen rekoltenin olmaması, kuraklığın etkisiyle gelecek yılda da gerekli üretimin olmayacağı, 2020 desteklerinin 2019 destekleriyle aynı tutulması önümüzdeki dönemde Türkiye’nın buğday, arpa ve mısırda gıda arzı sorunu yaşayacağının göstergesi” dedi. Suiçmez, dış ticarette vergilerin sıfırlanmasının anlamını ise “Ülkemizden esirgenen desteğin başka ülke çiftçilerine verilmesi sonucuna yol açar. Ülkemizin gerekli stoklarını yabancı ülkelere bağlaması ise ülkemizde gıda güvenliği sorunu oluşturacak” diye konuştu.

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