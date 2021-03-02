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2 MART 2021 SALI - YIL: 52

Destek hep zenginlere mi?

02 Mart 2021, Salı 00:21
HAVALİMANI KİRALARINA İPTAL VE İNDİRİM GELDİ - Esnafa yardım 3 ay, havalimanlarına 2 yıl. esnafa kira desteği bin TL, havalimanlarına milyonlarca lira.

2020 KİRALARI İPTAL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bünyesinde hizmet veren havalimanlarında 2020 kiraları alınmayacak.  2021-2022 kiraları ise yüzde 50 indirimli tarifeyle uygulanacak.”

ESNAF, ÇİFTÇİ, İŞLETMELER

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel: “Esnafın kredi borcu ve faizi de silinecek mi? Çiftçinin haciz olan traktörü geri verilecek mi? Vatandaşa gün yüzü gösterecek misiniz? Havalimanlarındaki yardım işletmelere de yapılmalı.”

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Destek hep zenginlere mi?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, “Hükümet attığı adımlarla deyim yerindeyse, ‘alay’ ediyor. Borcu yüzünden hayatına son veren esnafımızın haberlerini alırken, gerekli adımlar zengin kesim için atılıyor” dedi.

Havalimanı kiralarına iptal ve indirim geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından duyurulan çalışma kapsamında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde hizmet veren havalimanlarında 2020 yılının kiralarını alınmayacağını ifade edildi. Açıklamada 2021-2022 yılı kiralarının ise yüzde 50 indirimli tarifiyle hizmet vereceği belirtildi. Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, gelişmenin esnafa ve işletmecilere katkılarının ne olacağını sordu.

Vatandaşa gün yüzü gösterecek misiniz?

Üç aylığına verilen bin liralık yardım ile havalimanı kiralarının iptalini karşılaştıran Yüksel, “Hükümet attığı adımlarla deyim yerindeyse, ‘alay’ ediyor. Borcu yüzünden hayatına son veren esnafımızın haberlerini alırken, gerekli adımlar zengin kesim için atılıyor. Kısacası esnafımıza 3 aylık yardım, havalimanlarına 2 yıllık yardım yapılıyor. Esnafımıza aylık bin lira veriliyor, havalimanlarından bir aylığı milyonlarca lira tutarında fatura alınmıyor. Bu yapılan kira iptali, esnafımıza ve işletmecimize katkı sağlayacak mı? Esnafın kredi borcu, kredi faizi de silinecek mi? Çiftçinin haciz olan traktörü geri verilecek mi? Vatandaşa gün yüzü gösterecek misiniz?” dedi.

Getirisi 3-4 katı olacak

Havalimanlarında yapılan yardımın aynısının çiftçi, esnaf ve işletmeler için de yapılması gerektiğini vurgulayan Yüksel, “Her gün daha fazla battığımız ekonomik krizin içerisinden çıkmanın tek yolu, esnafın omuzlarındaki yükü hafifletmektir. Aynı şekilde çiftçimizin üretimine katkı sağlayarak, gıda sektöründeki yüksek artış da engellenmeli. Hükümet, sorunları baskı ve şiddet yöntemleriyle çözmek yerine, havalimanlarında yaptığı yardımın aynısını çiftçiye, esnafa, işletmeciye de yapmalıdır. Eminiz ki getirisi, devletin elinden çıkan paranın 3,4 katı olacak” ifadelerini kullandı.

 

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