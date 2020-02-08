Devlet desteği “Öğrenci Evi” satışlarını arttıracak

Devletin ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu desteklerin artması, alternatif gayrimenkul sektörünü hareketlendirecek.

Ev sahibi olmak için “Konut Hesabı” aracılığıyla birikim yapanlara devletin bu yıl sunduğu 30 bin TL’lik desteğin yatırımcılar tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erkanlı Holding’in Genel Müdürü Evrim Karayel, “Türkiye’de bir gayrimenkul yatırımının ortalama geri dönüş süresi 25 yıllara kadar çıkıyor. Univa projelerinde ise bu süre 8 yıldan başlıyor. Devletimizin sunduğu bu desteği; projelerdeki avantajlarımız, alım noktasında getirdiğimiz kolaylıklar, geri dönüş süresindeki ayrıcalıklar ve işletme esnasında tanıdığımız kolaylıklar ile daha da artırıyoruz. Ev sahibi olmak isteyenlere sunulan bu desteğin, alternatif gayrimenkul sektörünü hareketlendirerek, öğrenci evleri satışlarını tetikleyeceğini düşünüyoruz” dedi. İstanbul - Reyhan Keser

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