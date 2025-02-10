Devlet israfta geri adım atmıyor

Hükümetin kamu harcamalarında tasarruf açıklaması yaptığı 2024 yılında, taşıt alım ve kiralama giderleri zirveye ulaştı. Resmî verilere göre, yalnızca 2024 yılı içinde taşıt alım ve kiralamalarına toplam 18 milyar 930 milyon lira harcandı.

Şatafat tam gaz Bu tutarın 7 milyar 650 milyon lirasını taşıt alımları oluştururken 11 milyar 279 milyon lirasını taşıt kiralamaları oluşturdu. BirGün’ün haberine göre, 2025 bütçe gerekçesinde yer alan bilgide kamunun genel ve özel bütçeli idarelerinin envanterinde toplamda 115 bin 329 araç bulunduğu belirtildi. 2024 yılının bütçe gerekçesinde bu sayı 111 bin 499’du. Kamudaki araç sayısı bir yılda 3 bin 830 arttı. Kamu taşıt giderlerinde yeni gözde artık lüks araçlar değil, hava taşıtları oldu. Makam araçları için yapılan harcamalar hız kesmeden devam ederken, özel uçak alımları ve kiralamalar da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Haber Merkezi

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