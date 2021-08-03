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3 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Devlet yardım etti, ama faiziyle

03 Ağustos 2021, Salı
SAKARYA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (SESOB) BAŞKANI HASAN ALİŞAN, ORTALAMA 10 AY KAPALI KALAN ESNAF İÇİN ASIL ZORLUKLARIN YENİ BAŞLADIĞINI SÖYLEYEREK, “DEVLETİMİZ BİZE BU SÜREÇTE YARDIMCI OLDU, FAKAT HER ŞEY FAİZLE OLDU” DEDİ.

Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, pandemi sürecinde ortalama 10 ay kapalı kalan esnaf için asıl zorlukların yeni başladığını söyleyerek, “Devletimiz bize bu süreçte yardımcı oldu fakat her şey faizle oldu” dedi. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılması ve 9 günlük bayram tatilinin ardından koronavirüs vak’a sayıları yükselişe geçmesi üzerine SESOB Başkanı Alişan, tam kapanmanın artık biraz daha zor olacağını söyledi. Alişan şöyle konuştu:

“Covid-19, sağlık açısından son derece etkili ve önemliydi. Biz de bu salgının bir an önce defolup gitmesi için karar vericilerin aldığı kararları uygulamaya çalıştık. Bizim işimiz ve temasımız insanlarla, insanlara ürün satıyoruz, hizmet veriyoruz. İnsanların sağlıklı olmasını isti-yoruz. Düşüncemizin temelinde bu var. Bugüne kadar hükümetimizin almış olduğu kararların hiçbirine karşı çıkmadık. Fedakârlık yaptık, çok şey kaybetmemize rağmen karşı çıkmadık. Yeter ki sağlıklı bir nesil olsun. Bize ‘kapat’ dediler kapattık, ‘aç’ dediler açtık.

HER ŞEY FAİZLE YAPILDI”

“Kimse ‘ne yiyorsun, ne içiyorsun’ diye sormadı. Yanımızda istihdam ettirdiğimiz insanların maaşlarını biz vermeye çalıştık. Bize dediler ki; ‘Devlet size yardım edecek.’ Evet, yardım etti sağ olsun. Bunu da asla inkâr etmiyoruz. Hatta yerel yönetimler de yardım etti. Fakat her şey faiziyle yapıldı ve her şey 6 ay veya bir yıl ötelendi. Şimdi de 1 Temmuz itibariyle işyerlerimiz açıldı. 

Artık serbest ticaret başladı. Bizim bugüne kadar istediğimiz ticaret yapmamızdı. Borçların ötelenmesi gibi bir talebimiz olmadı. Şu anki psikoloji ile müşteri potansiyelimiz yüzde 50 düştü. Fiyat arttırayım derseniz haksızlık ve adaletsizlik olur. Fırsatçılık olur diye itham ediliyoruz. Oysa bizim gelirlerimiz aynı, fakat giderlerimiz arttı. Bununla birlikte borçlarımız çoğaldı. Bir ödeyemezken iki ödemek zorunda kalıyoruz. Asıl bugüne kadar verilen desteklerle ayakta kaldık. Zorluk şimdi başlıyor. Yıl sonuna kadar normal süreç devam edecek diye umu- yoruz. Bu süre içerisinde ayakta kalan kalacak, kalamayan ise yok olup gidecek.”

Sakarya - anka

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