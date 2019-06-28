Dış ticaret açığı 1 milyar 838 milyon dolar

TÜİK, mayıs ayı dış ticaret dengesini açıkladı. İhracat yüzde 12.1 artışla 15.9 milyar dolar, ithalat yüzde 19.3 azalışla 17.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 76.5 düşerek 1 milyar 838 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12.1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19.3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mayıs ayında yüzde 64.6 iken, 2019 Mayıs ayında yüzde 89.7'ye yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mayıs ayında 1 milyar 467 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 784 milyon dolar ile ABD takip etti.

Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mayıs ayında 1 milyar 890 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 623 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 619 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 3 milyon dolar ile ABD izledi.