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Dış ticaret açığı yılın ilk üç ayında yüzde 138,4 arttı

04 Nisan 2022, Pazartesi 13:52
Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artarak 22 milyar 708 milyon dolar, ithalatı da yüzde 31 yükselişle 30 milyar 948 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının mart ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında ihracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artarak 22 milyar 708 milyon dolara çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da bu dönemde yüzde 31 artarak 30 milyar 948 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 26 artışla 53 milyar 656 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 76,7 artışla 8 milyar 240 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,4 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,5 puan artarak yüzde 95'e çıktı.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1 milyar 904 milyon dolarla Almanya (yüzde 13,7 artış), 1 milyar 561 milyon dolarla ABD (yüzde 25,6 artış) ve 1 milyar 276 milyon dolarla İtalya (yüzde 30,5 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 49,4 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da sırasıyla 9 milyar 975 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 974 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 2 milyar 434 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat yüzde 32,3 artış ve 12 milyar 233 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 6,2 artış ve 7 milyar 761 milyon dolar "tüketim malları" ve yüzde 14,6 artış ve 2 milyar 615 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Martta sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla yüzde 94,9 ile imalat sanayisi, yüzde 3,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü, yüzde 1,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe oldu.

Euronews Türkçe

Etiketler: dış ticaret açığı
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