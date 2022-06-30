Dış ticaret açığı yüzde 155,2’e yükseldi

Türkiye’nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalatı yüzde 43,5 yükselişle 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 yükselişle 29 milyar 588 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 10 milyar 605 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2021’de yüzde 79,8 iken geçen ay yüzde 64,2’ye geriledi. AA

Okunma Sayısı: 328

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.