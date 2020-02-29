'Doğal gazda ÖTV yüzde 1'e düşürülmeli'

Doğalgaz abonelerinin yaşadığı birçok sorun olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "ÖTV oranı yüzde 1’e düşürülmeli." dedi.

Her ay virgüllü sayılarla doğal gaza gizli zam yapılmasının vatandaşı mağdur ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, "Doğal gaz günümüzde lüks değil aksine en temel ihtiyaçtır. Bu kış günlerinde bu nedenle Özel Tüketim Vergisi kaldırılmalı ya da oran yüzde 1’e düşürülerek vatandaş rahatlatılmalı” diye konuştu.

Doğal gazda yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında 710 bin vatandaşın maalesef doğalgazı kesildi. Evlerde, iş yerlerinde petek kapatmak zorunda kalan vatandaşlarımız da düşünülerek, yaşanan haksızlıklar son bulmalı ve doğal gaz fiyatlarında indirim yapılmalı" şeklinde söyledi.