Doğalgaz sayaçlarına yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, doğalgaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli kurul kararı, dün itibarıyla yürürlüğe girdi.

EPDK kararları doğrultusunda, doğalgaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda, doğalgaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Sayacın daha uzun süreyle bozuk olduğunun tesbit edilmesi durumunda dahi dağıtım şirketi 1 yıldan fazla borç tahakkuk ettiremeyecek.

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