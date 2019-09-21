'Doğalgaza zam gelmesi sürpriz olmaz'

Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir, 2017 Aralık'tan bugüne konutlarda kullanılan doğalgaza toplamda yüzde 64 zam yapıldığını belirtti.

Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir, doğalgaza yeni bir zammın sürpriz olmayacağını söylerken "Türkiye hâlâ enerjide dışa bağımlı bir ülke” ifadesini kullandı.

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Pamir, "Türkiye, tükettiği enerjinin yüzde 30.5'ini doğalgazla karşılıyor" dedi.

Pamir'in Gürses'in sorularına verdiği yanıtların bir bölümü şöyle:

İktidar enerjide çok büyük yatırımlar gerçekleştiğini anlatıyor. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı çözüldü mü?

AKP iktidara geldiğinde, Türkiye'nin enerji tüketiminde dışa bağımlılığı yüzde 68'di. 2017 yılında yüzde 76 olmuş. Yani azalmamış, artmış. AKP iktidarında enerji tüketimi de yüzde 89 artarken, yerli üretim sadece yüzde 45 artmış. Yani arada yüzde 54 fark var, demek ki o farkı bir yerden satın alıyoruz. İthalat rakamları gösteriyor zaten; 2002 yılında 57 milyon ton petrol eşdeğeri olan toplam enerji ithalatı, 2017'de 124 milyon ton petrol eşdeğeri olmuş. Yani yüzde 118 artmış. Elektrik üretiminde de durum benzer. 2018 yılında, elektrik üretimi için kullanılan kaynakların yüzde 51.2'si dış kaynak. Cari açığın da artmasının en büyük nedeni; AKP'nin yanlış ekonomi ve enerji politikası… Ve tabii ki dış politikası.

Enerjide yeni zamlar beklemeli miyiz? Mesela elektriğe, doğalgaza?

Ne yazık ki yakın bir gelecekte yeni zamların yapılması sürpriz olmaz. BOTAŞ zarar ediyor. Sübvansiyon ise yine halkın kesesinden yapılıyor.