Dolar 7’yi geçti

Londra’daki swap (döviz takası) faizlerinin bir anda uçmasının ardından Türk Lirası ihtiyacı olan yabancılar hisse senedi ve tahvil satışı gerçekleştirdi.

Bunun üzerine Borsa İstanbul’da dün yüzde 3’ü aşkın kayıp yaşandı. Dolar/TL 7.03 seviyesinin de üzerine çıktı. Önceki gün TL likiditenin son bir yılda atılan adımlarla neredeyse yok olma noktasına geldiği Londra swap (döviz takası) piyasalarında gecelik vadede TL faizi Nisan 2019’dan beri ilk kez 1,050 seviyesine kadar yükseldi. Küresel piyasalarda ise ABD’de yaşanan ekonomik iyileşmenin Avrupa’nın gerisinde kaldığına dair güçlenen görüş Euro’yu iki yılın en yüksek seviyesine yaklaştırdı. Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL’de bir düşüş görülmediğine aksine yükseliş yaşandığına dikkat çekiyorlar. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,9610’dan işlem gördü.

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