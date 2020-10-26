Dolar 8 TL’yi geçti

Döviz kurları haftaya rekor seviyelerde başladı. İstanbul serbest piyasada euro 9,45 lira, dolar 7,99 lira, sterlin ise 10,41 liradan açılış yaptı.

Ancak dün saat 09.25 itibariyle dolar 8 lira barajını da aşarak, 8,005 liradan işlem görmeye başladı. İstanbul’da kuyumcularda 484 liradan alınan gram altın, 490 liradan satılıyor. 791 liradan alınan çeyrek altın 799 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1898 dolar.

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