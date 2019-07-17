Dolar düşüşte

Dün 5.70-5.71 seviyelerinde seyreden ve yüzde 0.1 azalışla 5.7088'den kapanan dolar/TL yeni günde 5.67'li seviyelere geriledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in cuma günü Türkiye'nin kredi notunu indirmesine rağmen yeni haftada 5.70 civarında sakin seyreden dolar/TL bugün öğleden sonra 5.67 seviyesine geriledi. BloombergHT'nin haberine göre, sepet kur 6.02'de işlem görürken euro da 6.37'ye geriledi. BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0.96 artışla 98 bin 28 puanda tamamlarken 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.58 artışla yüzde 17.32'e ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.74 düşüşle yüzde 18.83 düzeyine geriledi.

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