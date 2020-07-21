Dolar güne 6.85'le başladı

Hazine ihalelerinin izleneceği yeni güne dolar/TL 6.85 seviyesinden başladı.

Euro/TL ise 7.84 civarında seyrediyor. Hazine, 13 ay vadeli kuponsuz ve 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek. Dış piyasalarda da dünyada artan koronavirüs vakalarının ekonomilere yansımaları izleniyor. Bankacılara göre haftanın kalanında piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Cuma günü yıllık derecelendirme takvimine yönelik olası not güncellemesi izlenecek.

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