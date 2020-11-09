Dolar inişe geçti

GEÇTİĞİMİZ HAFTA REKOR KIRARAK 8,55 SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKAN DOLAR HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNE 8,5274 TL SEVİYESİNDEN BAŞLADI.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınmasının ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabı üzerinden istifa ettiğini açılmasının ardından piyasalar tepki vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta rekor kırarak 8,55 seviyesinin üzerine çıkan dolar haftanın ilk işlem gününe 8,5274 TL seviyesinden başladı. Yüzde 1,50’nin üzerinde gerileyen dolar 8,3455 ile günün en düşük seviyesini gördükten sonra yeniden 8,3934’ün üzerine çıktı. 19 KASIM’DA İLK PPK VAR Haziran ayından Eylül’e kadar 8,25 olan politika faizini sabit tutan Merkez Bankası bir önceki toplantıda 200 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Karar sonrası 10,25 olan faizi ise Ekim ayındaki Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında piyasalarda faiz artırım beklentisi varken Merkez Bankası sabit tutma kararı aldı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınmasının ardından göreve gelen Naci Ağbal’ın başkanlığında PPK bu ayın 19’unda toplanacak. Piyasalar Merkez’in faiz kararına odaklanmış durumda. Ankara - anka

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