Dolar ve altında yeni rekor

Dolar/TL, dün tarihi zirvesini 9,97’nin üzerine taşırken euro/TL ise 11,45 seviyesini geçti. Dün 587 ile rekor kıran altının gram fiyatı da dün sabah 597 liranın üzerine çıktı.

Merkez Bankası’nın beklentinin üzerinde bir faiz indirimine gitmesiyle dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan ikili, yeni haftaya da rekorla başladı. Dolar 9,97 ile gram altın ise 597 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Merkez Bankası’nın 21 Ekim tarihinde politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen indirimle faiz yüzde 18’den yüzde 16’ya düşürüldü. Sürpriz indirim sonrası piyasalar hızlandı. Kararla birlikte yükselişe geçen dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Ons altın ise önceki gün hazirandan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1953 dolar bandına yükselmesinin ardından, dün güne 1951 dolar seviyesinden başladı. Altın fiyatlarındaki yükselişte önceki gün ABD’den gelen ve beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi etkili oldu.

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