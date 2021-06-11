Dolar ve enflasyon daha da artacak

Merkez Bankası, 2021 yılı Haziran ayı beklenti anketini açıkladı.

Ankete göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,71 TL’den 8,95 TL yükseldi. Ankete göre, piyasanın yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 13,81’den yüzde 14,46’ya çıktı. Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nin haziran ayına ilişkin yılsonu enflasyon ve kur tahminlerinde yükseliş devam etti. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken, bu anket döneminde yüzde 14,46 seviyesine çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,81 iken, bu anket döneminde yüzde 12,12’ye yükseldi. Ankette 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,99’dan yüzde 10,16’ya yükseldi.

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