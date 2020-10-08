Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro bir güne daha rekor kırarak başladı. 7 Ekim Çarşamba günü 7,87 seviyesinde olan Dolar/TL 8 Ekim sabahı 7,94 seviyesine kadar çıktı. 24 saat önce 9,27 olan Euro/TL paritesi de 9,35'i aştı.

Son olarak AB 2020 İlerleme Raporu'nda Türkiye'nin 'gerilediği'ne vurgu yapılması, Rus S-400 füze sistemlerinin Sinop'ta deneneceğinin açıklanmasına ABD tarafından gelen tepki, Ermeni-Azeri çatışmasında Türkiye'nin müdahil olan üçüncü taraf olarak görülmesi ve Covid salgınında toplam vaka sayısının açıklanmadığının; yalnızca belirti gösteren hastaların tabloya dahil edildiğini ortaya çıkması gibi gelişmelerin de ekonomik verilere etki ettiği yorumları yapılıyor. Eylül ayına ilişkin Hazine nakit dengesi verilerinin açıklanacağı iç piyasada tüm teknik analizler yakından takip edilirken. Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması ve koronavirüs yardım paketi görüşmelerini sonlandırması da piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. ABD seçimleri yaklaşıyor Bununla birlikte ABD’deki seçimlerin yaklaştığı bir ortamda kısa vadede risk almak istemeyen yerli-yabancı yatırımcıların da TL’den uzaklaştığı görülüyor. Sterlin ve altında da artış devam ediyor İngiliz Sterlin'indeki artış da devam etti ve Sterlin güne 10,30 seviyesinden başladı. Gram altının fiyatı ise yüzde 1'lik artışla 483 TL oldu. Euronews Türkçe

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