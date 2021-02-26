Dolar ve Euro durmuyor

DÜN AÇILIŞI 7,43 İLE YAPAN DOLAR/TL GÜNÜN EN YÜKSEK SEVİYESİ OLAN 7,4464’E ULAŞTI. GÜNE 8,90 SEVİYESİNDEN BAŞLAYAN EURO İSE GÜNÜN EN YÜKSEK SEVİYESİ 9,0732 OLARAK KAYDEDİLDİ.

Haftanın son gününde dolar güne yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar dün 7,4343, euro ise 9,0440 seviyelerinde işlem gördü. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının olduğu hafta 6,89’a kadar gerileyen dolar / TL’de yükseliş önceki akşam saatlerinde hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1,60 zirvesini görmesiyle dolar / TL dün akşam saatlerinde 7,44 seviyelerine ulaştı. YÜZDE 3,8 DEĞER KAZANDI Önceki akşam 21.16’da 7.44 seviyesine kadar tırmanan dolar, TL karşısında yüzde 3,8 değer kazandı. Dün ise açılışı 7,43 ile yapan dolar/TL günün en yüksek seviyesi olan 7,4464’e ulaştı. Dolar/TL Şubat ayına 7,30 seviyesinden başlamıştı. Euro da dün güne yüzde 1,10’luk artış ile 9,05 seviyene tırmandı. Güne 8,90 seviyesinden başlayan euro da günün en yüksek seviyesi 9,0732 olarak kaydedildi. İstanbul - anka

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