Dolar yine çıkışta

Hafta başından bu yana yukarı yönlü seyreden döviz kurları, dün de güne yükselişle başladı.

Dolar, TL karşısında 13.30’un üzerine çıktı. Haftaya 12,80 ile başlayan Euro/TL kuru ise yüzde 5’in üzerindeki artışla 15,18 seviyesine ulaştı. Dolar/TL, geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (MB) desteklerinin açıklanmasıyla başlayan kamu destekli adımlarla 18,4 tarihi zirvesinden 10’a doğru sert düşüş sonrası tekrar yükselişe geçerek 13’ü aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar/TL’de dünkü yüzde 7’ye yakın yükselişe ilişkin bir soruya keskin düşüşten sonra salınımların normal olduğu şeklinde cevap vermişti. Yabancı yatırımcıların genel olarak tatil sebebiyle işlem yapmadığı yılın son günlerinde hacimler sınırlı seyrediyor. Bu arada, mevduat faiz oranları yüzde 20’nin üzerine çıkarken, yükselen fonlama maliyetleri kredi faizlerine de yansıdı. Bazı bankalarda KOBİ kredi faizleri yüzde 30’un üzerine çıktı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 146

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.