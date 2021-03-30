Dolar yine yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) Murat Çetinkaya’nın başkanlık yardımcısı görevden alınarak, Mustafa Duman’ın göreve getirilmesinin ardından yapılan ilk işlemlerin 8,21 seviyesinden geçtiği dolar/TL kurunda takip eden bölümde 8,5 seviyesine çıktı.

Türk Lirası ile birlikte en çok değer kaybeden ülke para birimleri Hindistan rupisi ve Endonezya rupisi oldu. Türkiye’nin risk primi 470 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi ise yüzde 19,15 seviyesinde.

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