Dolar yükselişte

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisine yönelttiği tehdidin ardından dolar/TL 5.80'e dayandı.

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Daha önce güçlü bir şekilde söylediğim gibi yine yeniliyorum eğer, Türkiye benim eşsiz muhteşem ve eşsiz görüşümün sınırlarım dışında sayacağım bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini yok edeceğim ve mahvedeceğim. Bunu daha önce de yaptım" şeklindeki mesajının ardından gün boyunca sürdürdüğü yükselişini tırmandırarak 5.80 seviyesine dayandı. ​Türk Lirası Suriye operasyonuna yönelik gelişmelerin etkisiyle gün içinde dolar karşısında en fazla düşen para birimi oldu.

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