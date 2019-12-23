Dolar yükselişte

Yukarı yönlü seyrini devam ettiren dolar kuru 5.95 seviyesinin üzerine çıktı. Türk Lirası'ndae son 1 ayda yaşanan değer kaybı yüzde 4'ü geçti.

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve TCMB'nin faiz indirimleri sonrası reel faizlerde gözlenen düşüşün etkisiyle geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 5.94 seviyesine çıkan dolar/TL, bugün 5.95 seviyesinin üzerine çıktı. Dünya'nın haberine göre, 5.9510'a kadar yükselen kurda işlemler saat 17:00 itibariyle 5.95 civarında gerçekleşiyor. Pozitif eğilimini sürdürerek 112.000 seviyesini test eden Borsa İstanbul ise yüzde 0.5 oranında artışla 111.700 civarında hareket ediyor. 30 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle küresel riskten kaçış eğilimi sonucu 26 Ağustos'ta illikit piyasada yaşanan sert yükseliş dikkat alınmazsa dolar/TL bugün 5.95 ile 30 Mayıs'tan bu yana en yüksek gün içi seviyelere geldi. TL'nin dolar karşısında bir aylık değer kaybı yüzde 4'ü aşarken, kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş BDDK ve TCMB'nin de adımlarını beraberinde getirdi. BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, TCMB Ağustos'tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı.

Okunma Sayısı: 421

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.