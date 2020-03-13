Dolar yükselişte

Dünya borsalarında koronavirüs satışları devam ederken dolar/TL kuru güne 6.31 seviyesinden başladı.

Dün en düşük 6.2072, en yüksek 6.3205 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.7 artışla 6.3168'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından yatay bir seyirle 6.3190'dan alıcı buluyor. Euro/TL yüzde 0.1 artışla 7.0790'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7.9370'ten satılıyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0.2 artışla 1.1205, dolar endeksi yüzde 0.2 azalışla 97.4 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dün tarihi düşüşlerden birini yaşadığını, merkez bankalarının ise ekonomik aktiviteyi desteklemek için birbiri ardına adımlar attığını ifade etti.

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