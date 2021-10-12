Dolarda rekor üstüne rekor

Ekonomik kriz derinleşirken, döviz kurları da rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dolar dün sabah da rekor tazeleyerek 9.03 seviyesini gördü.

Ekonomik kriz derinleşirken, döviz kurları da rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 8.97 seviyelerine çıkan dolar 8.90 seviyelerine düşmüştü. Önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun bilgilendirme toplantısı sonrası yeniden 8.96’yı zorladı. Erdoğan’ın geçen akşam yaptığı Suriye açıklaması sonrası dolar bir rekor daha kırarak 9 TL’yi aştı. Yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra 9,02 seviyesini görerek yeni bir rekora imza atan dolar dün sabaha da rekorla başladı. Dolar, saat 10.00’da 9,03 ile yeni bir rekor kırdı. Euro 10,45 liradan, sterlin 12,27 liradan işlem gördü.

Dikkat çeken tweet

gazeteduvar’ın haberine göre, Türkiye üzerine çalışmaları bulunan Goldman Sachs ekonomisti Erik Meyersson ise bu durumla dalga geçen bir tweet attı: “Türk Lirası’nın bugünkü değeri dünkü değerden daha zayıf olabilir, ama en azından yarınki değerden daha güçlü.”Meyersson bu tweetiyle aynı zamanda, TL’deki değer kaybının sürebileceği mesajını vermiş oldu.

Altın da yükseliyor

Türkiye’de altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. İstanbul serbest piyasada gram altın güne yüzde 0,70 prim yaparak 510 liradan başladı. Yüzde 0,42 değerlenen çeyrek altın ise 837 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1761 dolar. Öte yandan geçen hafta gelişen piyasa borsa yatırım fonlarından (ETF) 2020 Mayıs’tan bu yana en büyük para çıkışı olduğu görüldü. 8 Ekim’de biten haftada fonlardan 1.1 milyar dolar çıktı.