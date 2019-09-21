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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Domates, markette 6 liraya dayandı

21 Eylül 2019, Cumartesi 22:34
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticisinin yüzünü güldürmeyen domatesin marketlerde 6 TL sınırına dayandığını belirti.

Tarla domatesinde Orta Anadolu’da sona gelindiğini bundan sonra sera domatesine yönlenileceğini söyleyen Gürer, “Tarladan ürün alabilen marketler, tarlada kalan domatesi alsalardı fiyat bu denli fırlamazdı. Üreticinin domatesi tarlada kalırken de tüketici ucuza domates alamadı. Bu işin sorumlusu tarım politikası olmayan iktidardır” dedi. Üreticinin artan girdilerle maliyetinin altına bile satış yapamadığını, borcunu, kredisini ödeyemeyen üreticinin hızla ekimden uzaklaştığını ifade eden Gürer, “Domatesin girmediği yemek yok gibi, kahvaltıda tüketilir, yemekte tüketilir, salça olur, turşu olur, kurutulur, konserve olur… İnsanın en çok tükettiği bu ürün tarlada kalır mı? Domatesi 30 kuruşa salça fabrikası aldı. Yarısı tarlada kaldı. Salça fabrikaları, geçen yıl domates fiyat artışı ile salça fiyatını üçe katlamıştı. Bu yıl nazlanarak domatesi aldı. Tarlada ürün kaldı ve domates rafta tırmanışa geçti. Marketlerde fiyat etiketi 5-6 TL aralığında. Olan tüketiciye oluyor. Üretici ise artan girdilerle maliyetinin altında dahi ürün satamayınca borcunu, kredisini ödeyemez duruma düşüyor. Plansızlığın oluşturduğu bu sorun üreticiyi ekimden uzaklaştırıyor” dedi.   

Ankara - Recep Gören

Etiketler: domates
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