Domatesler tarlada kaldı

Orta Anadolu’da farklı illerde domates fiyatlarının dip yaptığını bildiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çukurova’da ilk ürünün çıktığı süreçte kilosu 50 kuruştan üreticinin tüccara sattığı domatesin, orta Anadolu’da 20 ile 30 kuruş aralığına kadar düştüğünü ifade etti.

Gürer, “Domates bu yıl bol, ama domates konservesi ithalatında gümrük vergisi oranı sıfıra indirildi. İthal yolu açıldı. Şimdi ürün maliyetin altında alıcı bulamadığı için tarlada kalıyor. Maliyet zaten 50 kuruş civarında, ama fabrikalar alım fiyatını düşük tutunca üretici mağdur oluyor. Böyle olunca tüccarda tarladan ürün toplamak istemiyor. Olan ürüne ve üretene oluyor. Domateste ortaya çıkan durum, tarım politikasındaki plansızlığın açık yansıması. Planlı bir ekim ve hasat süreci yaşansa domateste, dondurulmuş, konserve, salça, ketçap, turşu gibi çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olarak değer bulur. Üretici istikrarsız fiyatlar, artan girdiler, farklı ürün hastalıkları ile büyük sıkıntı yaşıyor. Banka kredi borçlarını ödeyememe riski yaşıyor. Domatesin tarlada kalması üreticiyi perişan ediyor” dedi. Ankara – Recep Gören

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