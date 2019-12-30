e-Fatura’ya geçen işletmeler kazanıyor

e-Dönüşüm tebliği kapsamında; brüt satış hasılatının 10 milyon TL’den 5 milyon TL’ye düşmesi e-Dönüşüm kapsamına giren işletme sayısını artıracak.

Bununla birlikte gönüllü geçişlerde de ciddi bir artış gözleniyor. Brüt satış hâsılatının 10 milyon TL’den, 5 milyon TL’ye düşmesiyle birlikte e-Dönüşüm çözümlerini tercih eden işletme sayısını artarken e-Dönüşüm süreçlerini tamamlayan işletmeler de genel giderlerini azaltarak kazanmaya başladı. Zorunlu geçişle birlikte 100.000’den fazla işletmenin e-Fatura’ya geçişini öngördüklerini söyleyen Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Bugüne kadar yaklaşık 25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş bu sayede yaklaşık 2,5 milyar TL tasarruf sağlandı. e-Dönüşüm sayesinde her yıl ortalama 100.000 ağaç kesilmekten kurtuluyor, böylece çevresel bir sorun olan kağıt tüketimi de minimuma indirilmiş oluyor” diyor.

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