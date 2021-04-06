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6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

"e-tebligat"la kağıt israfı azaldı

06 Nisan 2021, Salı 14:54
Adalet Bakanlığının "e-tebligat" uygulamasıyla 58 milyon 770 bin tebligat muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı, 761 milyon lira tasarruf edildi.

Bakanlığın internet sitesindeki bilgiye göre, e-tebligat uygulamasını 2015'de ihtiyari kullanıma yönelik hizmete sunan Adalet Bakanlığı, uygulamayı 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi.

Uygulamayla, yargısal sürecin hızlanması ve tasarruf edilmesi sağlanırken, kağıt israfını önleyerek binlerce ağacın kesilmesinin de önüne geçildi.

Bu kapsamda, "e-tebligat" uygulamasının başladığı günden bu yana, 58 milyon 770 bin 689 tebligat elektronik ortamda gönderildi ve 761 milyon 451 bin 577 lira tasarruf edildi.

Tebligatların elektronik ortama taşınmasıyla 2 bin 24 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf sayesinde 34 bin 969 ağaç kesilmekten kurtarılarak korunmuş oldu.

Yargılamaları da hızlandırdı

Ayrıca elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık gerçekleşmesi, yargılamaları da hızlandırdı. Uygulamadan önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşıyordu. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla, yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı.

Başvurular PTT'ye

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor.

AA

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