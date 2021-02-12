"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

E-ticaret 5 yılı beklemedi

12 Şubat 2021, Cuma 21:51
E-TİCARET, PANDEMİNİN DE ETKİSİYLE BEKLENENDEN DAHA HIZLI BİR GELİŞME KAYDETTİ. ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA GERÇEKLEŞTİRMESİ BEKLENEN BÜYÜMEYİ 2020 YILI İÇİNDE TAMAMLADI.

Son yıllarda giderek yaygınlaşan e-ticaret, pandeminin de etkisiyle beklenenden daha hızlı bir gelişme kaydetti. Önümüzdeki 5 yılda gerçekleştirmesi beklenen büyümeyi 2020 yılı içinde tamamladı.

2021 yılında e-ticarette dünyayı nelerin beklediği merak edilirken, e-ticaret yapan küçük ve orta ölçekli işletmelere e-ticaret çözümleri ve danışmanlığı sunan Dopigo, E-Ticaret Görünüm Araştırması’nın beşincisini yayımladı.

Araştırma sonuçlarına göre ankete katılanların %46’sı e-ticarete 2020 yılında başladıklarını belirtiyor. Pazaryerlerinden beklentilerin ise 2021 yılında artarak devam ettiği görülüyor. Katılımcıların % 67’si 2021’de en çok satışı pazaryerlerinden yapmayı beklerken, sadece % 17’si web sitelerinden daha fazla gelir elde edeceğini düşünüyor. Anket katılımcıları en çok geliri e-ticaret satış kanallarından elde ettiklerini ifade ediyor. Fiziksel mağaza ve toptan satışların pandeminin etkisiyle bir düşüş yaşadığı ayrıca dikkatçekiyor. Ticaret yapanların, esasında e-ticaret sayesinde ayakta kalmaya devam edebildiği açıkça görülüyor. Araştırmaya göre en çok satış yapılan kategorilerde ise süpermarketler yeni bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Büyük perakendecilerin “online market” hizmetlerine rakip olarak birçok pazar yerinin pandeminin de etkisiyle süpermarket kategorisinde hizmet vermeye başladığı görülüyor. Evde geçirilen zamanın artmasıyla beraber dekorasyona olan ilgi artarken Ev ve Yaşam kategorisinin ilk sıraya çıktığı, Elektronik kategorisinin ise ikinci sıraya düştüğü görülüyor.

E-tİcarete yönelİm devam edecek 

Yaptıkları araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Dopigo Kurucu Ortağı M. Engin Şatana, “Özellikle de tek satış kanalı fiziksel mağazalar olanlar, pandeminin etkisiyle hızlı bir şekilde e-ticarete yönelmek zorunda kaldı. Pandemi sebebiyle sokak mağazacılığı yapan butikler, kırtasiyeler, mobilyacılar, hobi malzemeleri satan dükkanlar ve benzerleri, geçtiğimiz yıllara oranla çok daha hızlı bir şekilde e-ticarete geçme kararı aldı. Bu firmaların piyasaya girmesi mevcut pazarlardaki rekabeti de oldukça artırdı çünkü çok daha uygun fiyata alternatif sunabiliyorlar. Bu rekabet, düşen fiyatlarla beraber e-ticarette artan tüketimi tetikledi. E-ticarete yönelimin ise devam edeceği aşikâr.” şeklinde konuştu.

İstanbul - Hayreddin Ekmen 

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suç oranlarında görülmemiş artış

    Ekonomi kötüleşecek

    ABD’den İsrail’e tepki

    Çiftçinin borcu 64 kat arttı

    Sokak kısıtlaması başladı

    Liselerde 'yüz yüze eğitim' başlıyor

    Marmara'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    Türkiye'de son 24 saatte 7763 vaka ve 97 ölüm gözlemlendi

    ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı

    Mogadişu'da büyük bir patlama oldu

    23 Ocak'ta kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

    '3,5 milyonun üzerinde yurttaşımız aşı oldu'

    Pençe Kartal-2 Harekatında Şehit olan askerler dualarla ebediyete uğurlandı

    ABD'deki ölü sayısı 500 bine yaklaştı

    İdlibli çocukların oyuncak hayali...

    ABD'li senatörlerin Biden'a yazdığı Türkiye mektubuna TBMM'den cevap

    İçişleri Bakanlığı: 3549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi

    MSB: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi

    '2 tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması bizleri çok şaşırttı'

    İstanbul'da kar yağışı gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Cenk ÇALIK

    Yeni bir başlangıç: ÜÇ AYLAR
    Ali HAKKOYMAZ

    Biraz sözlük, biraz şiir
    H. Muharrem OKUR

    Fahreddin Kerim Gökay ve Bediüzzaman
    Mehmet ÇETİN

    Mutlak mutluluk mümkün mü?
    Cevher İLHAN

    Türkiye’de “bardak da yok”muş…
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi bütün ruhumla tebrik ediyorum
    M. Fahri UTKAN

    Vefatlar ve Ahmet Zerey Ağabey
    Hasan KOÇ

    Bu iş bana aittir
    Ali FERŞADOĞLU

    Şerh ve tefsiri kim yapacak?
    Sebahattin YAŞAR

    Ortak akla karşı, kafa fenerine güvenilmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.