E-ticaret 5 yılı beklemedi

E-TİCARET, PANDEMİNİN DE ETKİSİYLE BEKLENENDEN DAHA HIZLI BİR GELİŞME KAYDETTİ. ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA GERÇEKLEŞTİRMESİ BEKLENEN BÜYÜMEYİ 2020 YILI İÇİNDE TAMAMLADI.

Son yıllarda giderek yaygınlaşan e-ticaret, pandeminin de etkisiyle beklenenden daha hızlı bir gelişme kaydetti. Önümüzdeki 5 yılda gerçekleştirmesi beklenen büyümeyi 2020 yılı içinde tamamladı.

2021 yılında e-ticarette dünyayı nelerin beklediği merak edilirken, e-ticaret yapan küçük ve orta ölçekli işletmelere e-ticaret çözümleri ve danışmanlığı sunan Dopigo, E-Ticaret Görünüm Araştırması’nın beşincisini yayımladı.

Araştırma sonuçlarına göre ankete katılanların %46’sı e-ticarete 2020 yılında başladıklarını belirtiyor. Pazaryerlerinden beklentilerin ise 2021 yılında artarak devam ettiği görülüyor. Katılımcıların % 67’si 2021’de en çok satışı pazaryerlerinden yapmayı beklerken, sadece % 17’si web sitelerinden daha fazla gelir elde edeceğini düşünüyor. Anket katılımcıları en çok geliri e-ticaret satış kanallarından elde ettiklerini ifade ediyor. Fiziksel mağaza ve toptan satışların pandeminin etkisiyle bir düşüş yaşadığı ayrıca dikkatçekiyor. Ticaret yapanların, esasında e-ticaret sayesinde ayakta kalmaya devam edebildiği açıkça görülüyor. Araştırmaya göre en çok satış yapılan kategorilerde ise süpermarketler yeni bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Büyük perakendecilerin “online market” hizmetlerine rakip olarak birçok pazar yerinin pandeminin de etkisiyle süpermarket kategorisinde hizmet vermeye başladığı görülüyor. Evde geçirilen zamanın artmasıyla beraber dekorasyona olan ilgi artarken Ev ve Yaşam kategorisinin ilk sıraya çıktığı, Elektronik kategorisinin ise ikinci sıraya düştüğü görülüyor.

E-tİcarete yönelİm devam edecek

Yaptıkları araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Dopigo Kurucu Ortağı M. Engin Şatana, “Özellikle de tek satış kanalı fiziksel mağazalar olanlar, pandeminin etkisiyle hızlı bir şekilde e-ticarete yönelmek zorunda kaldı. Pandemi sebebiyle sokak mağazacılığı yapan butikler, kırtasiyeler, mobilyacılar, hobi malzemeleri satan dükkanlar ve benzerleri, geçtiğimiz yıllara oranla çok daha hızlı bir şekilde e-ticarete geçme kararı aldı. Bu firmaların piyasaya girmesi mevcut pazarlardaki rekabeti de oldukça artırdı çünkü çok daha uygun fiyata alternatif sunabiliyorlar. Bu rekabet, düşen fiyatlarla beraber e-ticarette artan tüketimi tetikledi. E-ticarete yönelimin ise devam edeceği aşikâr.” şeklinde konuştu.

İstanbul - Hayreddin Ekmen