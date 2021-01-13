E-ticaret durmuyor

Koronavirüs (COVİD-19) salgınının dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı 2020, online alış verişin hız kazandığı bir yıl oldu.

On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun verilerine göre ortaya çıkan 2020 tablosu; en çok alış veriş yapılan kategoriyi, en çok tercih edilen alış veriş kanalını, bölgelere ve sektörlere göre harcama yüzdelerini ortaya çıkardı. 2020 yılına ait iyzico istatistikleri, COVID-19 salgının da etkisiyle e-ticaret dünyasında yaşanan yükselişi bir kez daha ortaya koydu. Verilerin ortaya çıkardığı sonuçlar, pandeminin sosyal mesafeyi zorunlu kılmasıyla birlikte tüketicinin e-ticaret algısında değişim olduğunu da gözler önüne seriyor.

Banka kartı kullanımı arttı

2019’da % 84 olan kredi kartı kullanımı, 2020’de % 79’a gerilerken, % 16 olan debit kart kullanım oranı ise 2020’de % 5 artış gösterdi. İşlem adetlerinde kredi kartının % 69 olan payı 2020’de % 7 geriledi. İşlem adetlerinde % 31 olan debit kart kullanım oranı ise % 38’e yükseldi.

Sepet tutarı yükseldİ

Online alış verişteki artış, özellikle hızlı tüketim malları ve market alış verişlerinde de online’ı tercih eden kullanıcılar sayesinde sepet tutarlarında kendini gösterdi. 2019’da kredi kartlı işlemlerde 177 TL, debit işlemlerde 77 TL olmak üzere ortalama 146 TL olan sepet tutarı, 2020’de kredi kartlı işlemlerde 214 TL, debit işlemlerde 93 TL olmak üzere ortalama 168 TL’ye yükseldi.

Taksitli alış veriş tercih edildi

2019’da kredi kartı ile yapılan işlemlerde 147 TL olan tek çekim sepet tutarı 2020’de 171 TL oldu. Bununla birlikte 2019’da kredi kartıyla yapılan işlem hacminin % 70’ini oluşturan tek çekim alış veriş oranı, 2020’de % 67’ye geriledi. İki ve üzeri taksitlerdeki ortalama sepet tutarı 200 TL’nin üzerinde seyretti.