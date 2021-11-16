E-Ticaret’e katılımda dünya ikincisiyiz

Türkiye, internet kullanıcılarının online ürün ya da hizmet satın alma oranında dünya ikinciliğine yükseldi.

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın Hootsuit ile birlikte yaptığı “Ekim 2021 Dijital Dünya” araştırmasında, 16-64 yaş grubundaki internet kullanıcılarına bir önceki hafta içinde online mal veya hizmet satın alıp almadıkları soruldu. Tayland’ın yüzde 69,2 ile ilk sırayı aldığı araştırmada, Türkiye ikinciliği yüzde 65,1’lik oran ile Güney Kore ile birlikte paylaştı. E-Ticaretin en yaygın olduğu ülkelerden Çin’de bu oran yüzde 64, İngiltere’de yüzde 63,3, ABD’de yüzde 56,9 olarak gerçekleşti.

41,6 MİLYON KİŞİ ONLİNE ALIŞ VERİŞ YAPIYOR

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın 16-64 yaş grubundaki internet kullanan 55,5 milyon kişiyi kapsadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Önceki yıllarda araştırmaya katılanlara son bir ayda online alış veriş yapıp yapmadıkları soruluyordu. Bu yıl soru, bir önceki haftada online alış veriş yapılıp yapılmadığı şeklinde değiştirildi. Son bir haftada alışveriş yapanların oranı yüzde 65,1 ve bunun sayısal karşılığı 36,1 milyon kişi. Son 1 ayda online alışveriş yapanlar sorulduğunda oran yüzde 75’lere çıkıyor. Bunun da karşılığı 41,6 milyon kişi. Türkiye’de hem internetten alış veriş edenlerin sayısı hem de alışveriş sıklığı artıyor.”

Ankara - Adnan Solmaz