"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

e-ticaret hacmi büyüdü

27 Mart 2021, Cumartesi 21:05
Bütün dünyada e-ticaret hacminde büyük bir artış gözlenirken, online alış veriş yapma şekli de pandeminin başındaki haline göre bir hayli farklılaştı.

Bütün dünyada pandemi sürecinin başlamasından bu yana bir yılı aşkın bir zaman geçti. Bu süreçte mesailer ve çalışma şekilleri, iş yapış süreçleri ve en önemlisi de sektörel talepler değişti. Bu değişimin belirgin olarak gözlendiği alanlardan biri de e-ticaret. Bütün dünyada e-ticaret hacminde büyük bir artış gözlenirken online alış veriş yapma şeklide pandeminin başındaki haline göre bir hayli farklılaştı.  Pandemi sürecinin e-ticaret üzerindeki etkisini rakamlarla değerlendiren E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi, Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, yaşanan değişimi, “Tüketici Davranışlarındaki Değişim, Kadın ve Erkek Davranışlarındaki Değişim ve Ürün Kategorilerinde Yaşanılan Değişim” olarak üç temel başlıkta özetlemenin mümkün olacağını söyledi.   

SATIŞLAR VE SİPARİŞLER 2,5 KAT ARTTI

bis.org tarafından yapılan araştırmada perakende sektöründe e-ticaret satışları ve siparişlerin pandemi süreci ile 2,5 katı arttığı bilgisini veren Yüksel Eminoğlu, “Son yıllarda zaten hızla büyüyen e-ticaret perakende pazarı, 2020 pandemi süreci ile beklenenin üstünde bir büyüme gerçekleştirmiş durumda. Buradaki rakamlara baktığımızda 2020’de pandeminin başlaması ile e-ticaret/perakende oranı hızla yükseliyor fakat Çin ve Amerika gibi ülkelerde bir süre sonra bir düşüş gerçekleşiyor. Ancak ilginç olan nokta şu: İngiltere’de bu oran % 25’lere kadar tırmanırken Çin’de de % 23 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de % 16.5’ları görüyor” dedi.  Eminoğlu, anlık artışlar ve sonrasında düşüşlerin gerçekleştiği maske/hijyen ürünleri satışı gibi rakamların değerlendirme dışı tutulduğunda pandemi döneminde e ticarette en çok artış gösteren sektörleri, market ve gıda alışverişleri, spor aletleri ve spor ürünleri, perakende teknoloji ürünleri olarak sıraladı.  

ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRDİ 

Forbes dergisi tarafından pandemi sürecinde yapılan tüketicilerin satın alma kararlarının sorgulandığı çalışmadan da veriler paylaşan Eminoğlu şunları söyledi: “Kadınların % 71’i virüs ve etkileri konusunda oldukça endişeli olduklarını paylaşırken, erkeklerin sadece % 60’ı bu endişeyi paylaştıklarını iletmişler. Fakat aynı topluluğa alışveriş alışkanlıklarının ve satın alma kararlarının ne kadarının pandemi dolayısıyla değişeceği sorulduğunda, kadınların % 41’i alış veriş alışkanlıklarını değiştireceğini ve satın alma kararlarını yeniden gözden geçireceklerini söylerken erkeklerinse % 47’si satın alma alışkanlıkları ve kararlarını gözden geçireceklerini iletiyor. Araştırmaya göre erkeklerin % 33’ü, kadınların ise sadece % 25’i harcamalarını azalttıklarını belirtmiş durumda.” 

EVLERDE KİLERLER OLUŞTURULDU 

100’den fazla ülkede faaliyet gösteren bir bilgi, veri ve pazarlama ölçümleme firması olan Nielsen verilerine göre de tüketicilerin özellikle 6 alanda davranışlarının değiştiğinin görüldüğünü belirten Eminoğlu, “İnsanlar artık sağlıklı kalmak ve hastalıkları önceden engellemek için proaktif sağlık ürünleri alımını arttırdılar. Özellikle vitamin ve gıda takviyesi satışları oldukça artmış durumda. Pandemiden etkilenmemek için gıda dışı önleyici ürünler (maske, dezenfektan gibi ürünler) oldukça yüksek miktarda alındı ve bunlardaki satın alma/tüketim oranı hiç değişmedi. Çünkü kullanımı çok daha yaygın bir hale geldi. Evlerde gıda ve diğer ürünleri stoklamak ve daha uzun süre kullanmak için kilerler oluşturuldu ve bu ürünlerin alımına ağırlık verildi. Karantina hazırlıkları için gerekli alışverişler arttı” ifadelerini kullandı.  

FİRMALARIN İŞLERİ BÜYÜDÜ

“Tüm bu rakamlar ve yaşanan değişimlere bakıldığında insanlar sosyal ayak izlerini küçültmeye, alış veriş davranışlarını değiştirmeye ve en önemlisi daha kısıtlı ve daha az temaslı bir çevrede sosyal yaşamlarını değiştirmeye çalışıyorlar” değerlendirmesini yapan Yüksel Eminoğlu, “En önemli değişiklik, insanların teması azaltması ve birbirlerinden uzakta izole çevrelerde yaşamayı seçmeleridir. Bu sebeple de e-ticaret ve bu yeni ekosistemin sağladığı iş yapma şekli firmaların işlerini büyütmelerini sağladı. Hızla büyüyen bu ekosistem için yazılım firmalarına da süreci kolaylaştıracak yazılımlar ve iş zekâsını öne çıkaracak çözümleri oluşturma görevi düşüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: e-ticaret, hacim, büyüme
Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Başkanlık kırmızı çizgiyse yeni anayasa konuşulur mu?'

    Kendini İslam dinini tanıtmaya adadı

    'Bediüzzaman bir müceddiddir'

    Yemen: Çözümden uzak, ölüme yakın

    Berat gecesi dua ve ibadet coşkusuyla idrak edildi

    e-ticaret hacmi büyüdü

    İlkbaharda kara kış

    AB'den Yunanistan'a 32 milyar euroluk pandemi desteği

    Türkiye'de 30 bin 21 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Tokyo Camisi'nde Berat Kandili programı

    İran ve Çin arasında 25 yıllık iş birliği anlaşması

    D-655 Karayolu'nda çökme meydana geldi

    İran'da özel sektöre aşı satın alma izni verildi

    Myanmar'da şiddet son bulmuyor: En az 16 ölü daha

    Marmara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor

    Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri İklim Zirvesi'nde bir araya gelecek

    'Salgın yüzünden 100 milyon çocuk okumayı öğrenemedi'

    DSÖ'den 'yoksul ülkelere aşı bağışlama' çağrısı

    İllerin milletvekili sayıları yeniden düzenlendi

    Devlet destekli sanal kumarhane

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Sene içinde bir kudsî çekirdek: Berat
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fıtratı ve ahlâkı korumak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Merdiven başı adaleti
    Ali FERŞADOĞLU

    Derdiniz ne kardeşim?
    Cevher İLHAN

    “Ekonomide şahlanış dönemi” rakamları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali HAKKOYMAZ

    Bakmayı öğreten adam
    Ekrem BAŞÇI

    Yozgat’ta Bediüzzaman ve Yeni Asya rüzgârı
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi’nden kurtulduk derken...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.