e-ticaret hacmi büyüdü

Bütün dünyada e-ticaret hacminde büyük bir artış gözlenirken, online alış veriş yapma şekli de pandeminin başındaki haline göre bir hayli farklılaştı.

Bütün dünyada pandemi sürecinin başlamasından bu yana bir yılı aşkın bir zaman geçti. Bu süreçte mesailer ve çalışma şekilleri, iş yapış süreçleri ve en önemlisi de sektörel talepler değişti. Bu değişimin belirgin olarak gözlendiği alanlardan biri de e-ticaret. Bütün dünyada e-ticaret hacminde büyük bir artış gözlenirken online alış veriş yapma şeklide pandeminin başındaki haline göre bir hayli farklılaştı. Pandemi sürecinin e-ticaret üzerindeki etkisini rakamlarla değerlendiren E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi, Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, yaşanan değişimi, “Tüketici Davranışlarındaki Değişim, Kadın ve Erkek Davranışlarındaki Değişim ve Ürün Kategorilerinde Yaşanılan Değişim” olarak üç temel başlıkta özetlemenin mümkün olacağını söyledi.

SATIŞLAR VE SİPARİŞLER 2,5 KAT ARTTI

bis.org tarafından yapılan araştırmada perakende sektöründe e-ticaret satışları ve siparişlerin pandemi süreci ile 2,5 katı arttığı bilgisini veren Yüksel Eminoğlu, “Son yıllarda zaten hızla büyüyen e-ticaret perakende pazarı, 2020 pandemi süreci ile beklenenin üstünde bir büyüme gerçekleştirmiş durumda. Buradaki rakamlara baktığımızda 2020’de pandeminin başlaması ile e-ticaret/perakende oranı hızla yükseliyor fakat Çin ve Amerika gibi ülkelerde bir süre sonra bir düşüş gerçekleşiyor. Ancak ilginç olan nokta şu: İngiltere’de bu oran % 25’lere kadar tırmanırken Çin’de de % 23 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de % 16.5’ları görüyor” dedi. Eminoğlu, anlık artışlar ve sonrasında düşüşlerin gerçekleştiği maske/hijyen ürünleri satışı gibi rakamların değerlendirme dışı tutulduğunda pandemi döneminde e ticarette en çok artış gösteren sektörleri, market ve gıda alışverişleri, spor aletleri ve spor ürünleri, perakende teknoloji ürünleri olarak sıraladı.

ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRDİ

Forbes dergisi tarafından pandemi sürecinde yapılan tüketicilerin satın alma kararlarının sorgulandığı çalışmadan da veriler paylaşan Eminoğlu şunları söyledi: “Kadınların % 71’i virüs ve etkileri konusunda oldukça endişeli olduklarını paylaşırken, erkeklerin sadece % 60’ı bu endişeyi paylaştıklarını iletmişler. Fakat aynı topluluğa alışveriş alışkanlıklarının ve satın alma kararlarının ne kadarının pandemi dolayısıyla değişeceği sorulduğunda, kadınların % 41’i alış veriş alışkanlıklarını değiştireceğini ve satın alma kararlarını yeniden gözden geçireceklerini söylerken erkeklerinse % 47’si satın alma alışkanlıkları ve kararlarını gözden geçireceklerini iletiyor. Araştırmaya göre erkeklerin % 33’ü, kadınların ise sadece % 25’i harcamalarını azalttıklarını belirtmiş durumda.”

EVLERDE KİLERLER OLUŞTURULDU

100’den fazla ülkede faaliyet gösteren bir bilgi, veri ve pazarlama ölçümleme firması olan Nielsen verilerine göre de tüketicilerin özellikle 6 alanda davranışlarının değiştiğinin görüldüğünü belirten Eminoğlu, “İnsanlar artık sağlıklı kalmak ve hastalıkları önceden engellemek için proaktif sağlık ürünleri alımını arttırdılar. Özellikle vitamin ve gıda takviyesi satışları oldukça artmış durumda. Pandemiden etkilenmemek için gıda dışı önleyici ürünler (maske, dezenfektan gibi ürünler) oldukça yüksek miktarda alındı ve bunlardaki satın alma/tüketim oranı hiç değişmedi. Çünkü kullanımı çok daha yaygın bir hale geldi. Evlerde gıda ve diğer ürünleri stoklamak ve daha uzun süre kullanmak için kilerler oluşturuldu ve bu ürünlerin alımına ağırlık verildi. Karantina hazırlıkları için gerekli alışverişler arttı” ifadelerini kullandı.

FİRMALARIN İŞLERİ BÜYÜDÜ

“Tüm bu rakamlar ve yaşanan değişimlere bakıldığında insanlar sosyal ayak izlerini küçültmeye, alış veriş davranışlarını değiştirmeye ve en önemlisi daha kısıtlı ve daha az temaslı bir çevrede sosyal yaşamlarını değiştirmeye çalışıyorlar” değerlendirmesini yapan Yüksel Eminoğlu, “En önemli değişiklik, insanların teması azaltması ve birbirlerinden uzakta izole çevrelerde yaşamayı seçmeleridir. Bu sebeple de e-ticaret ve bu yeni ekosistemin sağladığı iş yapma şekli firmaların işlerini büyütmelerini sağladı. Hızla büyüyen bu ekosistem için yazılım firmalarına da süreci kolaylaştıracak yazılımlar ve iş zekâsını öne çıkaracak çözümleri oluşturma görevi düşüyor” değerlendirmesinde bulundu.