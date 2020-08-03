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4 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

e-ticaret pandemiyle büyüdü

03 Ağustos 2020, Pazartesi 17:00
GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, koronavirüs pandemisiyle e-ticaretin iş yoğunluğu en çok artan sektörlerden biri haline geldiğini vurguladı.

Kantarcı, “Pandemiyi de kapsayan yılın 6 aylık döneminde yüzde 50 oranında büyüdük. 2020’nin haziran ayı itibarıyla kayıtlı üye sayımız 31 milyona, toplamda sayfa görüntülenme sayımız ise 5,6 milyara ulaştı. Saniyede 1 ürün satılan platformumuzda en çok mayıs ayında alışveriş yapıldı. 2020’nin ilk 6 ayında mobil uygulamalarımızın indirilme sayısı 15,6 milyona ulaştı. Mobilden satış hacmimiz ise 2019’un aynı dönemine göre yüzde 70 arttı. GittiGidiyor’da mobilin toplam alışverişteki payı yüzde 63 iken, toplam trafikteki payı ise yüzde 81 oldu. Evde kalma süreci tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Örneğin, sadece nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre internetten yapılan gıda-market harcaması 3 kat arttı. Bu trend hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.

AA

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