Eczacıların da ekonomik kaygıları son bulsun

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Saydan, şunları söyledi: “Eczacılar vatandaşa en yakın ilaç ve sağlık danışmanları olup eczanelerimiz de birinci basamak sağlık kuruluşlarıdır. Eczanelerimizdeki ilaç yoklarının ve ekonomik kaygıların son bulmasını, gelişmiş ülkelerdeki gibi eczacılık meslek hakkımızın olmasını istiyoruz. İlaç ticari bir ürün olarak piyasaya sürülebilir lakin eczanelerimizde deva, derman, çare, önlem olmaktadır. İlacı zehirden ayıran; dozudur. İlacı doğru dozda kullanmanızı sağlayacak kişi eczacınızdır. Bu asla unutulmamalıdır. Özetle ilaç rastgele kullanılacak bir ürün değildir. Mutlaka eczacınıza danışarak eczanelerimizden alınması gereken bir üründür.” Ankara - Anka

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