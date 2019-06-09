Ege Bölgesi’nde bütün iller dış ticaret fazlası verdi

Türkiye’ye ihracatı öğreten Ege Bölgesi, 2018 yılının ilk çeyreğinde 3 milyar 117 milyon dolarlık ithalata karşılık, 4 milyar 908 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 157’le yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre; Ege Bölgesi’nin ihracatının yarısını tek başına gerçekleştiren İzmir, 2019 yılının Ocak – Mart döneminde 1 milyar 914 milyon dolarlık ithalata karşılık, 2 milyar 486 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İzmir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 130 olarak rekor seviyeye ulaştı. Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Bölgesi’nin dış ticaret hacmi 2019 yılının ilk çeyreğinde 8 milyar 26 milyon dolara ulaştı. Ege Bölgesi’nde Balıkesir dahil 9 ilin tamamı dış ticaret fazlası verdi. Ekonomi Servisi

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