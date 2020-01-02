Ehliyet 200, kimlik 25 lira

Değerli kâğıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin tebliği, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda “değerli kâğıt” olarak belirlenen noter kâğıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak. Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak. Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek. AA

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