Ek vergilere AB’den tepki

AB Komisyonu’nun Ticaret ve Yatırım Engelleri Raporu’nda, Türkiye’nin uyguladığı ilave gümrük vergileri ile Gümrük Birliği’nin işleyişini bozduğu kaydedildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilâve gümrük vergisi uygulanan binin üzerinde ürüne 400’den fazla ürün daha eklenirken, AB’den ilâve gümrük vergileri konusunda eleştiri geldi. AB Komisyonu, 2019 yılına ilişkin veriler dikkate alınarak hazırlanan Ticaret ve Yatırım Engelleri Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, “2019 yılında Türkiye’nin uyguladığı ilâve gümrük vergileri AB üreticilerini menşe belgesi sunmaya zorladığı için Gümrük Birliği’nin işleyişini ciddi şekilde bozmuştur. Türkiye bu vergileri daha fazla ürüne yaymaya devam ederek, yetkili makamlar tarafından verilen sertifika sayısında önemli bir artışa yol açmış ve bu da doğrudan bir maliyetin yanı sıra işletmeciler için önemli bir belirsizlik durumu doğurmuştur. Nisan 2019’da Türkiye bakır hurdasına yönelik ihracat kısıtlamasını yeniden başlattı. İhracat lisansı rejiminin mevcut uygulaması fiili bir yasak anlamına gelmektedir, zira gerekli şartların yerine getirilmesi güçtür ve Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerine uygun değildir.

Uygulamaya konulan bir diğer engel ise, Kozmetik Yönetmeliği’nde Türk kozmetik mevzuatı çerçevesini Pazar içi kontrolden, ön kayıt sistemine taşıyacak yeni bir düzenlemedir. Türkiye’de kozmetik ürünlerin pazarlanması için hassas verilerin açıklanması da dahil olmak üzere ayrıntılı bir güvenlik değerlendirmesi talep edilmektedir. Bu düzenleme Türkiye’nin Gümrük Birliği Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine ters düşmektedir” ifadeleri kullanıldı.