"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Ekim ayının konut satış istatistikleri açıklandı

16 Kasım 2023, Perşembe 12:54
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 gerileyerek 93 bin 761'e indi.

Konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti.

Ekimde konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.

Buna göre, ekimde yabancılara 2 bin 535 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 52,9 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,7 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 931 konutla Antalya aldı. Bu ili 758 konutla İstanbul ve 294 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalışla 30 bin 599 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ekimde Rusya vatandaşları Türkiye'den 713 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 235 konutla İran, 152 konutla Almanya ve 138 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 azalarak 5 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 azalışla 166 bin 461 olarak belirlendi.

Ekim ayındaki ipotekli satışların 1369'u, ocak-ekim dönemindeki satışların da 50 bin 234'ü ilk el satış oldu.

Diğer konut satışları ekimde azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 88 bin 184 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 94,1 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalışla 827 bin 374 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 29 bin 230 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalışla 297 bin 827 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalış göstererek 64 bin 531 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 azalışla 696 bin 8 olarak kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 315
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya muhalefeti: İsrail'e silah yardımı hemen askıya alınsın

    Doğu ve Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Gazze'de her saatte 5 çocuk katledildi

    'Filistin'in işgali kamuoyu baskısıyla çözülebilir'

    Gazi Yaşargil ve Aziz Sancar "Tıp bilimine giriş" dersinde anlatılacak

    İsrail 50 Filistinliyi daha katletti - Soykırımın 41. gününde saldırılar şiddetlenerek devam ediyor

    Ekim ayının konut satış istatistikleri açıklandı

    Yine İsrail'i savundu

    'Netanyahu'ya karşı büyük öfkem var, hükümetinin günleri sayılı'

    İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon

    Gazze'de dünyanın seyrettiği katliam artarak devam ediyor

    Gazze'de "acil ve uzatılmış ara verilmesi" karar tasarısına ABD, Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı

    Ranttan öteye gitmez

    3 milyon 818 bin kişi icra kıskacında

    200 kişiyi toplu mezara gömdük

    İsrail ordusu yoğun bakımı da vurdu

    Yeter artık çocuklar ölmesin

    İltica başvurularında patlama

    İnsanlar kendini güvende hissedemiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail kaybedecek, Filistin kazanacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ecevit’in Said Nursî düşmanlığı
    Süleyman KÖSMENE

    “Sessiz olun, çıkarınız elden gider!”
    Mikail YAPRAK

    “Gözünü toprak doyursun”
    Ahmet BATTAL

    Sarı öküz meseli ve yargı
    Ali FERŞADOĞLU

    Aldatmanın sebepleri ne?
    Risale-i Nur'dan

    İhlâsı esas tut ve yalnız rıza-i İlâhîyi düşün
    Sebahattin YAŞAR

    Dindar İsevîlerle Filistin için dua ettik - Her programın bir hikâyesi var - 2
    Faruk ÇAKIR

    Zalimler yalnız kalsın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.