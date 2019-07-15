Ekmek Üreticileri Sendikasından maya fiyatlarına tepki

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmek için kullandıkları maya fiyatlarının 50 liradan 70 liraya çıktığını belirterek, “Üreticilerin zam kararlarını gözden geçirmelerini ve zammı geri çekmelerini talep ediyoruz” dedi.

Kolivar, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul’da ekmeğin fiyatının 2016’da 1.25 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, o günden bu yana artış olmadığını bildirdi.Bazı fırınların ekmeği 1.5 liradan satsa da açıklanan rakamın hala 1.25 olduğunu aktaran Kolivar, 2016’da bu yana fırıncı esnafının tüm girdi ürünlerinin katlanarak arttığını anlattı. Kolivar, fırıncı esnafının yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen ayakta durmaya çalıştığını savunarak, böyle bir durumda bazı girdilerde yaşanan ani artışlara anlam veremediklerini bildirdi. Ekmek için kullandıkları mayayı son bir haftaya kadar 50 liraya aldıklarını aktaran Kolivar, “Ancak maya fiyatları yüzde 40 artışla 70 liraya çıktı. Şu anda fırıncılar mayayı 70-75 liraya alabiliyor. Artışın neden kaynaklandığını soruyoruz mantıklı bir cevap alamıyoruz. Biz, 2016’dan beri doğal gazdan elektriğe, akaryakıttan asgari ücrete kadar tüm girdilerimiz önemli oranlarda artmasına rağmen aynı fiyata ekmek satmaya çalışıyoruz. Elimizi taşın altına koymamıza rağmen maya gibi her ekmekte kullandığımız bir girdinin birden bire yüzde 40 artmasına anlam veremiyoruz. Bu konuda üreticilerin zam kararlarını gözden geçirmelerini ve zammı geri çekmelerini talep ediyoruz.” dedi.